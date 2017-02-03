  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Ekipler karlı yolları aştı, hayvanlara yem götürdü

»
Ekipler karlı yolları aştı, hayvanlara yem götürdü
Samsun'un Terme İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan çiftçiye belediye ekiplerince yem ulaştırıldı.

Samsun'un Terme İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan çiftçiye belediye ekiplerince yem ulaştırıldı. Terme Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Evci Mahallesi Yüksekyayla mevkinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Öksüz, belediyeden hayvanlarına yem ulaştırılması için yardım istedi. 

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ
320 koyunu bulunan Öksüz'ün talebi üzerine belediye ekipleri, 10 saatlik çalışma sonucu köye yem ulaştırdı. Öksüz, kar yağışı sonrası ilçe merkeziyle irtibatlarının kesildiğini belirterek, "Koyunların yemi bitti ve aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. İmdadımıza Terme Belediyesi ekipleri yetişti. Yolu açarak hayvanlarıma yem ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Şenol Kul ise, kar yağışının Terme'de yoğun şekilde etkisini gösterdiğine işaret ederek, "Belediye olarak kış öncesinde yoğun kar yağışı karşısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kar temizleme çalışmalarımız şehrimizin dört yanında sürüyor. Hasta ve yardım ihbarlarına anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler arasında 'güç birliği' çalıştayı03 Şubat 2017 Cuma 18:10
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı03 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı03 Şubat 2017 Cuma 06:00
  • Kırıkkale OSB enerjisini güneşten elde edecek03 Şubat 2017 Cuma 05:30
  • Sağlık ekipleri hastalar için seferber oldu02 Şubat 2017 Perşembe 18:23
  • Mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı02 Şubat 2017 Perşembe 18:22
  • Yarı yıl tatili bitiyor, trafik kazalarına dikkat02 Şubat 2017 Perşembe 18:19
  • Şarjı bitti, zabıta yetişti02 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • 'Hırsızlık nöbeti tutuyoruz'02 Şubat 2017 Perşembe 18:04
  • HADEF'e teşekkür ziyareti02 Şubat 2017 Perşembe 18:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti