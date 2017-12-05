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Ekmek Fiyatlarına Zam

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Ekmek Fiyatlarına Zam
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 TL'ye satılan 250 gram ekmek, 1,25 TL'ye yükseltildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 TL'ye satılan 250 gram ekmek, 1,25 TL'ye yükseltildi. Bazı fırıncılar zammı uygulamaya koyarken bazı fırıncılar ise rekabet etme adına 1 TL'ye ekmek satışını sürdürüyor.

Ekmek fiyatlarına yapılan zamla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Gönül, "Bu konuyu anlatmakta fayda var sadece ticaret ve sanayi odaları tarafından bu fiyat tarifeleri verilmiyor, esnaf sanatkarlar odası, bakkallar odası gibi her esnafın üye olduğu kurum tarafından birlikte belirleniyor. Dolayısıyla bizim üyelerimizden zam teklifleri geliyor ve oda bölgedeki diğer kurumlardan bilgileri alıyor ve maliyet çalışması yapıyor. Makul bir teklifse, yönetimimize, meclisimize geliyor ve meclisimiz de uygun görürse bu şekilde tamamlanmış oluyor" dedi.

Fırıncıların 3 yıldan bu yana ekmek fiyatlarına zam yapılmaması nedeniyle şikayetlerinin arttığının da anımsatılması üzerine Gönül, "Uzun zamandır, 3 yılı aşkın süredir 250 gram ekmek fiyatı 1 liradan satılıyor. Dolayısıyla 3,5 yıla yakın sürede birçok maliyet arttı. O zamanlar 50 lira olan un fiyatı 80 liraya geldi. Nakliyeyi etkileyen mazot fiyatları ciddi manada arttı. Tüm girdi fiyatları arttı. Fırıncı esnafı son zamanlarda para kazanamaz, zarar eder duruma geldi. 10'dan fazla fırıncının işi bozuldu, devretti. Bu bakımdan biraz da gecikmiş bir yansıtmaydı, yerinde bir karar diye düşünüyorum. Ama hala zam yüzde 100 manasıyla tam olarak yansıtılmadı. Yansıtanlar var, yansıtmaya çalışanlar var, esas yılbaşından sonra fiyatlar değişecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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