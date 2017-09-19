Ekmek Parası İçin Yaz Kış Çatılarda Geziyorlar

Eskişehir'de çanak anten satışı ve çanak anten mantolama işi yapan Cemil Özcan, işin zorluklarını ve piyasanın son durumunu değerlendirdi.

Eskişehir'de çanak anten satışı ve çanak anten mantolama işi yapan Cemil Özcan, işin zorluklarını ve piyasanın son durumunu değerlendirdi.

Yaz ve kışı çatıda çanak anten montajı yaparak geçiren çalışanlar, yazın sıcakta, kışın da soğukta zor şartlar altında işlerini yapmaya çalışıyor. Mesleklerinin yazın ayrı, kışın da ayrı zorluklarının olduğunu söyleyen 18 yıldır çanak anten işi ile uğraşan Cemil Özcan, "Yazın çatıda kiremitin üzerine çıkıp da oh be dünya varmış dediğimiz çok zaman oluyor. Ama çatı arası dediğimiz yerde inanın bana bir fırıncıdan daha çok bunalıyoruz. Kiremitin üzerine çıktığında çatının devamını görmüyorsun. Çantayı bırakıyorsun, çanta kayıp gidiyor. Hamdolsun hiçbir personelimin başına böyle kazalar gelmedi. Kışın da ayazdan anahtarın elime yapıştığını bilirim" dedi.

"Bir meslektaşımız 7 katlı binadan düşerek ölmüştü"

Daha önce çatıdan düşüp hayatını kaybeden meslektaşları olduğunu vurgulayan Özcan, "Ben kışın çatıya çıkmıyorum, personelimi de çıkarmıyorum. Milyonda bir ihtimaldir. Benim hatırladığım Huzur Mahallesi'nde bir kardeşimiz düştü vefat etti. Yine Atatürk Caddesi'nde bir arkadaşımız düştü. En çok aklımda kalan kaza ise Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir meslektaşımız 7 katlı binadan düşerek ölmüştü" şeklinde konuştu.

"Çanak anten satışları doyum noktasında"

Son olarak çanak anten satışlarının artık doyum noktasına ulaştığını ve gençlerin çanak satışı ve mantolama işine yönelmemeleri gerektiğini belirten Özcan, "2005 - 2010 yılları arasında her gün doluydum. Eskiye göre satışlarımız şu an için doyum noktasında. Bu iş yapılmaz. Yeni gençler bu işi yönelmesinler. Çünkü bitme noktasına doğru gidiyoruz. Mutlaka bu işi yapacak birileri olacaktır. Çünkü bugün Eskişehir'in nüfusu kalabalık. 150 - 200 bin konuttan bahsediliyor. Bu konutların tepesine bu sistemler var. Benim umudumca bu işi çok daha profesyonellerin elinde olmalı. Hem yapan kişi hem de yaptıran kişi açısından daha iyi olur" ifadelerini kullandı.