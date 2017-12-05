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Ekmek Parasını Ekmek Teknesi Satarak Kazanıyor

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Ekmek Parasını Ekmek Teknesi Satarak Kazanıyor
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kadir Tekneci isimli esnaf, 40 yıldır ekmek parasını ekmek teknesi satarak kazandığını söyledi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kadir Tekneci isimli esnaf, 40 yıldır ekmek parasını ekmek teknesi satarak kazandığını söyledi.

Afyon'dan her hafta bölge pazarlarına gelen ve bölgede "tekneci Kadirağa" lakabı ile tanınan Kadir Tekneci, "Aslanapa ve köylerinde hala ekmek teknesi kullanan bir çok vatandaşımız var. Buralarda kara fırın ekmeği çok meşhur ve lezzetlidir. Talep geldiği için bizde pazara geliyoruz. Satışlarımız çok iyi olmasa da biz baba mesleğimizden ayrılamayız. Afyon'da yaptığımız tekneleri burada satıyoruz. Kışa hazırlık amacıyla yapılan yufka ekmeklerin, köy ekmeklerinin ve bazlamaların hamurlarının karıldığı ekmek teknesini ömrüm yettiğince yapıp satacağım. Bu meslek, teknolojiye şu anda maalesef mağlup olmuş durumda olsa da ben yaşatmak için çalışacağım. Şu an teknolojiye yenik düşen ağaç tekneleri eskiden köylerde mısır, buğday ve arpa ile takas ederek, bu şekilde geçimimizi sağlardık diye konuştu.(YD-EFE)

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