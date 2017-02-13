Ekmek, Tüp Değil İlim İrfan Kuyruğu

Tepabaşı Belediyesi'nin açmış olduğu ücretsiz kurslara akın eden öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tepabaşı Belediyesi'nin açmış olduğu ücretsiz kurslara akın eden öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurslara kayıt yaptırmak için sabahın erken saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, havanın soğuk olmasına aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturarak kayıt yaptırmak için bekledi. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinde 32 farklı branşta kurs açıldı. Kendi ilgi alanına göre bir kurs programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu uygulamadan çok memnun olduklarını ifade etti.

Kuyrukta bekleyen Ceren Zengin, kursları arkadaşlarına tavsiye ettiğini söyleyerek, "Şu an İngilizce kursu için geldim ben. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Saat 11'den beri bekliyorum ama hala daha sıra gelmedi. bence ücretsiz olduğu için bu kadar talep var. Bir de faydalı olduğunu düşünüyorum. Konuşma üzerine yani İngilizce kendim kayıt oldum oraya da" ifadelerini kullandı.

Sabahtan beri beklediklerini ve çok üşüdüklerini ifade eden öğrenciler, "Madem belediyemiz böyle bir kurs açmış, yararlanalım dedik. 11.00'e doğru geldik. Biraz da geç kaldık sanırım. Saat 6.00'dan beri bekleyenler varmış. Kursta yer var mı yok mu haberimiz yok. Gelmek üzerede zaten sıra" dediler.

Kursların sadece gençlere yönelik olmasının çok güzel olduğunu ifade eden bir öğrenci ise "11.30'dan beri bekliyoruz. Ben web tasarıma geleceğim. Yer kaldıysa tabi. Çok iyi bir şey hem aşırı kişi alıyorlar. Bu yönden iyi. 18 - 30 yaş arasında olması da çok güzel. Hani herkes gelemiyor o yüzden. Sadece gençlere yönelik olması da çok güzel bence. Kuyruğun yarısını bitirdik. 1 saat daha beklersek içeri girebiliriz" şeklinde konuştu.

"Onların soğuktan üşüdüğünü görünce çok üzüldüm"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, Gençlik Merkezindeki öğrencileri ziyaret ederek, kayıt yaptırmak için gelen öğrencilerin üşüdüklerini görünce çok üzüldüğünü ifade etti. Ataç, "Tabi bu durup dururken de olmuyor. Bunlar için baya bir emek sarf edildi. Sabahın 6 buçuğunda kurslara kayıt olmak için üniversiteli arkadaşlarımız kuyruğa girdiğine göre havanın bu soğuğunda, buradan aldıkları güzel şeyler var anlamına gelir bu. Hani bazıları diyebilir üniversite öğrencisi belediyenin açmış olduğu kurslardan ne alabilir. Alıyorlar ki bu kadar istekliler. Hatta biraz önce sıradaki arkadaşları ziyaret ettim. Hani onların üşüdüklerini görünce gerçekten üzüldüm. İçerisine de alamıyoruz. Ama onlar dediler ki hiç önemli değil biz üşüyelim ama yeter ki kurslara yer bulalım. Bugün tahmin ediyorum bin 100, bin 200 civarında bir gencimizi kaydedecek arkadaşlarımız" diye konuştu.

Gençlik merkezleri hakkında bilgi veren Başkan Ataç, binlerce çocuğun burada hizmet almasından çok mutlu olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Burası biraz farklı işliyor. Daha çok proje yapan bir ofis haline geldi. Özellikle bu Avrupa Birliği projeleri çok yoğun kullanmaya başladılar artık. Böyle olunca hem yurt içinde hem yurt dışında gençlik merkezlerimiz çok ilgi görmeye başladı. Zaman zaman Türkiye'yi temsil eden duruma geliyorlar. Bunlar bizim için artık övünç meselesi oluyor. Üniversiteye çok yakın olan bir mekanda, üniversite öğrencilerinin burada vakit geçirmeleri yada bir takım kurslar almaları onlar adına da bizim adımıza da çok önemli. İlginç kurslar var. Mesela lisanlar var. Fransızca, İspanyolca gibi, taş boyama gibi, işaret dili gibi, drama veya enstrüman çalma gibi birçok yararlı kurslar olduğu için bu ilgiyi görüyorlar. Bazılarına sordum kimi bilgisayar dedi, kimi bağlama dedi, kimi başka bir şey dedi ama herkesin bulacağı bir şey var demek ki gençlerimizde. İki tane gençlik merkezimiz var biliyorsunuz. 19 Mayıs Gençlik Merkezi Atatürk'in vermiş olduğu bir tarih zaten gençlerimize. Öbürü de Cumhuriyetimizin ilanı 29 Ekim Gençlik Merkezimiz. Oradaki bina daha farklı, 4 katlı onun üzerinde küçük sahneli tiyatro yapılabilecek salonumuz da var. Ali İsmail Korkmaz adını taşıyan bir sahne orası. Orada çocuklara ve kadınlara yönelik kurslar da var gençlerle beraber. İki noktada iki mekanda binlerce çocuğumuz buradan hizmet alıyor. Biz de bundan son derece mutlu oluyoruz."