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EKOBİD'DEN EKOLOJİK GEZİ

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EKOBİD'DEN EKOLOJİK GEZİ
Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) Samsun’a yepyeni Ekolojik Turizm Alanları kazandırmaya devam ediyor. EKOBİD tarafından Bafra İlçesi'ne Bağlı Sürmeli Köyü'ne, bisiklet turu düzenlendi

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) Samsun’a yepyeni Ekolojik Turizm Alanları kazandırmaya devam ediyor. EKOBİD tarafından Bafra İlçesi'ne Bağlı Sürmeli Köyü'ne, bisiklet turu düzenlendi. Atakum Halk İskelesi'nden başlayan tur, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Sürmeli Köyü Derneği (SÜR-DER) tarafından kurulan Samsun’un tek ekolojik pazarı olma özelliğine sahip Sürmeli’m Ekolojik Pazar’a kadar devam etti.

Ekolojik Pazarı ziyaret eden dernek üyeleri daha sonra köylüler tarafından anlatılan ve yıllar önce köylülerin koyunlarını yıkamak için kullandıkları şelaleyi bulmak üzere zorlu dağ yollarını geçerek Sürmeli Çayına bağlı Sarıkaya Şelalesi'ne ulaştı. Dernek üyesi Osman Özdemir, "Samsun turizmine böylesine güzel bir alanı kazandırmak bizler için gurur vericidir. Dernek olarak, insanların doğaya saygı duymaları ve doğa ile buluşmaları en büyük amacımızdır" dedi.

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