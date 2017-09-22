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Ekolojik Köy Projesi Çalışmalarında Sona Gelindi

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Ekolojik Köy Projesi Çalışmalarında Sona Gelindi
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde hayata geçirilecek "Ekolojik Köy Projesi" ile turizme yönelik çalışmalar devam ediyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde hayata geçirilecek "Ekolojik Köy Projesi" ile turizme yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mağaralar şehri olarak bilinen tarihi Hasankeyf ilçesinde mağaraların turizme kazandırılması amacıyla Kaymakamlık tarafından 2015 Yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Batman Valiliğinin de desteğiyle hayata geçiriliyor. Kaymakamlık tarafından hayata geçirilecek projeyle ilçeye bağlı Üçyol köyündeki 8 adet mağara butik otele dönüştürülecek, hobi bahçeleri, yürüyüş yolları ve kamp alanları yapılacaktır. Türkiye'nin örnek köyünün oluşturulmasının hedeflendiği proje ile ilgili sözleşme ilçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından daha önce imzalanmıştı. Kaymakam Baygüven, İl Özel İdaresinden Mimar Ömer Faruk Erdem, Mimar Özay Özkan, projeyi hazırlayan firma yetkilisi, Proje Koordinatörü Şehmus Bıçakçı, Birlik Müdürü Fahrettin Kaymak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Şah Kaya ile birlikte Üçyol köyüne giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Baygüven, "İlçemize turizm anlamında büyük katkı sağlayacak Ekolojik Köy Projesi'nin sözleşmesini büyük özveri ve çalışmaların sonucunda imzaladık. Projemize büyük ölçüde hibe desteği sağlayan DİKA'ya teşekkür ederiz. İlçemizde uygulanacak olan "Üçyol Ekolojik Köy Projesi'nin eksikliklerinin tamamlanarak, en kısa sürede ihaleye çıkılarak projeyi tamamlamak istiyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin örnek köyünün oluşturularak turizm boyutunda ilçemize ciddi anlamda katkı sağlayacak bir proje olacaktır" dedi.

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