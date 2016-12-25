İzmit Belediyesi'nin girişimleri sonucunda kurulmaya başlanan Kocaeli'nin ilk 100 yüz ekolojik pazarın resmi açılışı yapıldı.

İzmit Belediyesi'nin girişimleri sonucunda kurulmaya başlanan Kocaeli'nin ilk 100 yüz ekolojik pazarın resmi açılışı yapıldı.

İzmit Belediyesi, özel bir alışveriş merkezi ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile kurulan ekolojik pazarın açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu, Buğday Derneği Başkanı Batur Şehirlioğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlhan Özel, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Tengerek, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Tema Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle başlayan açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Şimdiye kadar hep ilkleri yapan bir belediyeyiz. Ekolojik pazarda bunlardan biri. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin ara sokaklardaki semt pazarlarını daha modern ortamlarda yapılması için kapalı pazar projelerini hayat geçirmeye başladık. Şimdiye kadar 8 yerde kapalı pazar yaptık. Alikahya'daki pazarın da temelini attık. Kapalı pazarları sadece tezgahların açıldığı yerler olarak değil buralara gelenlerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde planlıyoruz. Sosyal tesisinden bebek bakım ünitesine, zabıta birimine kadar her türlü ihtiyaca cevap veren kapalı pazarların sayısını daha da arttırmak istiyoruz. Bütün çabamız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak içindir. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Yaklaşık 600 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan ekolojik pazarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yetki alan kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından sertifika almış üretici ve kuruluşlar tezgah açabiliyor. Pazarda yüzde yüz organik, hormonsuz ve sertifikalı ürünler satışa sunuluyor. Organik olmayan ve ekolojik sertifikası bulunmayan ürünün satışı yapılamıyor. Organik pazarda satışa sunulan ürünlerin tohumdan hasada ve hasattan tüketiciye sunuluşuna kadarki tüm aşamaları kontrol altında tutuluyor.

Pazar içerisinde satışa sunulan ürün üzerinde bulunan etikette, ürünün adı ve sertifika statüsü, yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası, ürüne ait sertifika numarası, çiftçi kodu, hasat yılı, parti veya seri numarası, içindekiler, üretim tarihi, son kullanma tarihi, gramaj, kime ait olduğu, üretim yeri, üretim izni, yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine dair ifade ve menşei hakkında bilgi yer alıyor.