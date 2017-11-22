Ekonomi 'alarm' veriyor

CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, dolar ve avronun anormal yükselişinin ülke ekonomisini batağa doğru savurduğunu belirterek, "AK Parti hükümeti, bu kötü gidişatı görmezlikten geliyor. Kısa süre sonra duvara toslayacağız" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, dolar ve avronun anormal yükselişi ve bunun ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Akcagöz, "Dolar tarihi rekor kırıyor. Tüm veriler, daha da ileri gideceğini gösteriyor" dedi.

İl Başkanı Akcagöz, "Tedbir alınmak yerine, beylik laflar edilerek durum geçiştiriliyor. Ekonomi, freni patlamış kamyon gibi. Ne zaman ve nerede duracağı belli değil. Her gün daha çok fakirleşiyoruz. Cebimizdeki para her gün daha çok azalıyor. Bunun riskleri, ülke ekonomisinin daha kötüye gitmesidir ki, bunu hiç birimiz istemeyiz ama mutlaka tedbir alınmalıdır" diye konuştu. E. Caner CABBAR