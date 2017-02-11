AK Parti Denizli İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Anayasa referandumunda Cumhurbaşkanı veya parti seçmiyoruz, milletin...

AK Parti Denizli İl Danışma Meclis Toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Anayasa referandumunda Cumhurbaşkanı veya parti seçmiyoruz, milletin faydasına olacak sistem değişikliği yapıyoruz" dedi.

Denizli EGS Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 yıldan beri verdiği sözleri tutan ve hizmetleri yerine getiren bir partinin olduğunu kaydetti. Zeybekci, "Bunların derdi başka, bunların karın ağrısı başka, bunların derdi söyledikleri gibi, cumhuriyet veyahut laiklik veya başka şeyler değil. Bunlar biliyorlar, bu ülkede cumhuriyet tehdit altında hiç olmadı. Olmayacak da, bu ülkede AK Parti var oldukça, insan haklarına, özgürlüklere kimse yan gözle bakamayacaktır. Şimdi bunların en büyük dertleri ve kaygıları, diyorlar ki, bunlar öyle bir düzenleme yapacaklar ki, bu ülkede bir daha karışıklık, tereddütler olamayacak, endişeleri var" diye konuştu.

Türkiye'nin tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin Eximbank aracılığıyla Tanzanya'ya 1.5 milyar dolar verecek duruma geldiğini, Türkiye'nin dünyanın her yerinde var olduğunu ifade etti. Zeybekci, "Onun için karın ağrıları var, onlar alışmışlar, diyecekler ki, bu coğrafyada, Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Körfez'de, kendi istedikleri haritalar çizecek ve onlar istiyorlar ki, Türkiye kendi içiyle uğraşsın, terörle uğraşsın, FETÖ ile PKK ile uğraşsın. Buralara bakmasın istiyorlar, öyle yağma yok. Onun için CHP milletvekili El Bab'taki aziz şehitlerimizi anlayamaz. Zaten onlar diyor ki, dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak. Yılmaz Özdil denen adam, bu aziz millete, göbeğini kaşıyan adam, demedi mi? Aynı kökten geliyorsunuz. Sen anlarsın şehadetten şehitten. El Bab'taki sordular mı, peki Trablus'ta Mustafa Kemal ne yapıyordu, Mekke'de, Medine'de Fahrettin Paşa ne yapıyordu. Yazıklar olsun sizlere, bunları anlamanız mümkün değil, zaten anlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bu referandumun her şeyiyle tam bağımsızlık Türkiye için olduğunu belirten Zeybekci, birilerine faiz vermeyen, birilerine hesap vermeyen, birileri tarafından yönetilmeyen, için olduğunu söyledi.

Milletin verdiği kararın her zaman başlarının üstünde yeri olduğunu aktaran Zeybekci, "7 Haziran seçim millet tek başına iktidar yapmadı. Milletin takdiri başımızın üstünde yeri var. Ne ama en ancak, milletin takdiri başımızın üstünde yeri var. Ama millet bir anda, kaybeden bu millet olduğunu kendileri gördü. Ekonomisi kaybetmeye başladı, memuru, işçisi, zanaatı hep beraber bir anda boşluğa düştü. Koalisyon olacak mı olmayacak mı, biri çıkıyor diyor ki, ne olursa olsun hayır diyeceğim. Türkiye bir macera geçirdi 1 Kasım seçimlerine gitti" dedi.

Türk Lirası hariç, dünyada tüm para birimleri 7 Haziran'da dolar karşısında değer kaybettiğini belirten Zeybekci, 7 Haziran seçimlerinin ardından doların TL karşısında yükselişe geçtiğini kaydetti. 7 Haziran seçimlerinde hayır diyenler, Türkiye partisi, demokrasi söylemi ile milletin karşısına geçenlerin yaptığı siyasetin, hendeğe ve çukura dönüştüğünü belirten Zeybekci, silahın ve terörün Türkiye'ye bu hale getirdiğini belirtti.

Zeybekci, "Tüm bu hastalıkların tedavisi, 18 maddelik bu anayasa değişikliğine "evet" demektir. Millet "evet" diyecek ve bu tehditlerden, bu hastalıklardan kurtulacaktır. Bir daha ki, seçim 2019'da, peki seçimlere giderken, bu ülke 80 milyon nüfusuyla, bir daha ne olacak kaygısını diye aklının kenarından bile geçemeyecek. İşte kim gelirse gelsin, hep iktidarda kalacak. Beş yıl boyunca kesintisiz, tek başına iktidar olacak. Hangi partiden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, bu milletin takdiri başımızın üstündedir" şeklinde konuştu.

16 Nisan'da yapılacak referandumda cumhurbaşkanı seçmeyeceklerini aktaran Zeybekci, "Biz Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, AK Partiyi mi seçiyoruz, biz sistem değişikliğini seçiyoruz. Bu ülkede herkesin, tüm vatandaşların tabi olduğu, yarın AK Partinin çıkaracağı adayın da tabi olduğu, CHP'nin seçtiği adayın da tabi olduğu, herkese eşit olan bir uygulamadır. Açıp baktığınız zaman da, bugüne kadar, "sorumsuz" olan, yargılanamayan bir cumhurbaşkanından, hesap sorulan, sorumlu tutulan, gerektiğinde yüce divana bile gönderilebilen bir cumhurbaşkanına gidiliyor. Nesinden rahatsız oluyorsunuz. Neresi size tam uymuyor, onu tam bir söylesenize. Siz içinizdeki bu kini bir çıkarın, merak etmeyin, bu millet size bir şey yapmaz. Bunların asıl kaygıları neler biliyor musunuz. Bunlar bu akla hareket ettikçe, bunlar bu ahlak da oldukça, bunlar bu milleti böyle gördükçe, bu şekilde bu gözlüklerle gördükçe, bu aziz millet, bunlara yüzlerce yıl yüzde 51'i asal vermeyecektir. Bunların asıl karın ağrıları budur" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, toplantının sonunda AK Parti'ye geçen muhtarların rozetleri taktı, siyaset akademisine katılanlara sertifikalarını verdi.