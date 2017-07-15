Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İha’nın Düzenlemiş Olduğu Bu Fotoğraf Sergisini Çok Anlamlı Buluyorum"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Denizli'deki fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkezefendi Belediyesi işbirliğiyle, İhlas Haber Ajansı'nın hain darbe gecesinde "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız" başlığı açtığı fotoğraf sergisini gezdi. Şehitler için verilen yemeğe katılan Bakan Zeybekci, il protokolü ile birlikte Merkezefendi Belediyesi binası önündeki İHA'nın fotoğraflarından oluşan sergiyi ziyaret ederek, İHA Denizli Muhabiri Medeni Topaloğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi aldı. 33 ilde 55 merkezde açılan serginin Denizli'deki fotoğraflarını tek tek inceledi. Ara sıra yanına gelen vatandaşlarla ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

Sergiye Bakan Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci'nin yanı sıra, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Serginin sonunda İHA'ya teşekkür eden Bakan Zeybekci, "15 Temmuz demokrasi zaferini, demokrasi destanını ve bu ülkeye yapılan işgal girişimini unutmayacağız ve unutturmayacağız. "Unutmayacağız ve unutturmayacağız" yolunda İhlas Haber Ajansı'nın düzenlemiş olduğu, bu fotoğraf sergisini çok anlamlı buluyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlardan da Allah razı olsun. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi ihanetleri ve işgal girişimlerini yaşatmasın ve bu millete bir daha 15 Temmuz gibi destanlar yazmak zorunda bırakmasın. Onun için ben sizlere çok teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bakan Zeybekci ve il protokol daha sonra sergi alanından ayrıldı.