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Ekonomi Bakanı Zeybekci, İran’da

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Ekonomi Bakanı Zeybekci, İran’da
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere İran'a geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere İran'a geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 26. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan Zeybekci, Tahran'daki temasları kapsamında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ile heyetler arası görüşmelerde bulundu.

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