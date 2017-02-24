Ekonomi Bakanlığı’ Ndan Dtö Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’na İlişkin Açıklama

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın, ihracatçıların dış pazarlara daha kolay erişmesi açısından...

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın, ihracatçıların dış pazarlara daha kolay erişmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada anlaşmanın 22 Şubat 2017 tarihinde anlaşmayı onaylayan üye sayısının 112'ye ulaşması ile birlikte yürürlüğe girdiği belirtildi. Bakanlık ayrıca Türkiye'nin de taraf olduğu bu anlaşmanın, DTÖ'nün kuruluşundan bu yana geçen 21 sene içinde kabul edilen ilk çok taraflı anlaşma olduğu bildirdi. Açıklamada anlaşmanın, ihracatçıların dış pazarlara daha kolay erişmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2013 yılında Bali'de gerçekleştirilen IX. Bakanlar Konferansı sırasında kabul edilen Anlaşma, toplam üye sayının üçte ikisinin onay sürecini tamamlaması ile yürürlüğe girdi. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, ihracatçılarımızın dış pazarlara daha kolay erişmesi açısından önemlidir. Anlaşmanın etkin olarak uygulanması,2023 Türkiye İhracat Stratejisi ile belirlenen hedeflerimizin gerçekleşmesine ivme kazandıracaktır.

Dünya Bankası ve DTÖ tarafından yapılan hesaplamalara göre Anlaşmanın uygulanmasıyla, ticaret maliyetlerinin %9,6 ile %23,1 arasında düşmesi; ortalama ihracat süresinin yaklaşık 2 gün, ortalama ithalat süresinin ise 1,5 gün azalması; gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 milyar dolar, küresel ölçekte ihracatın da 750 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında artması beklenmektedir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurduğumuz "Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Ulusal Komitesi" de işlerlik kazanacaktır. İlgili kurumlarımız ve özel sektör çatı kuruluşlarımızın içinde yer aldığı kurulun başkanlığını Ekonomi Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklaşa yürütecektir. Özel sektör ile kamunun bir araya geldiği Ulusal Komite, ticaret önündeki birçok engelin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".