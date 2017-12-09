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Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri Muğlalı İhracatçılarla Buluştu

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Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri Muğlalı İhracatçılarla Buluştu
Ekonomi Bakanlığı heyeti, Muğla iş dünyası temsilcilerine; ihracatta devlet destekleri, İthalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave...

Ekonomi Bakanlığı heyeti, Muğla iş dünyası temsilcilerine; ihracatta devlet destekleri, İthalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurtdışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, Bakanlıkça yürütülen ürün güvenliği uygulamaları, ürün belgelendirme, teknik engeller ve tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri başta olmak üzere sunduğu hizmetler hakkında Muğla iş dünyası temsilcilerini bilgilendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde Muğla'ya gelen Ekonomi Bakanlığı heyeti, ihracat yapan firmaları ziyaret etti ve sonrasında düzenlenen toplantı ile üretim ve ihracat yapan firmalara yönelik teşvikler hakkında bilgi verdi.

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk başta olmak üzere, AB

Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Canan Nilüfer Dora, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye

Daire Başkanı Begüm Tüzün, Ürün Güvenliği Denetimi Daire Başkanı Nuri Öztürk, İthalat Genel

Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Kemal Tüzün, İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Nur

Pınar İnal, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Bilal Belyurt'tan oluşan heyet; seminerin öncesinde Muğla'da ihracat yapan 10 firmayı ziyaret etti.

Seminerin açılışında konuşan Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, 2017 yılında bu kapsamda Bin 215 firma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve yılsonuna kadar bu sayıyı toplamda Bin 500'e tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Muğla'da da 2 günde 10 firmayı ziyaret ettiklerini belirten Öztürk, "Seminerlerde Bakanlık faaliyetleri ve teşvik konularında paylaşımlarda bulunuyoruz, sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve taleplerini bakanlığımıza aktarıyoruz" dedi.

Öztürk'ün açıklamalarının ardından konuşan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Daire Başkanı

Begüm Tüzün ise, Muğla özelinde teşvik konularına ilişkin bilgilendirme yaptı. "Ekonomi

Bakanlığının yatırım teşviklerinin temel amacı, üretim ve istihdamı geliştirmek. Ekonomik gelişmişlik endeksine göre Türkiye altı bölgeye ayrıldı. Muğla'nın birinci bölgede yer alıyor. Bun nedenle destek oran ve süreleri daha az" derken, KDV'den istisna olan yatırımlar ve SGK destekleri konusunda yerel yatırım ve bölgesel yatırımların kapsamları ve teşvik sistemleri konusunda detaylı bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar yaşadıkları sorunlar hakkında görüşlerini açıkladılar.

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