  • BIST 109.050
  • Altın 153,876
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 0 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C

Ekonomist Mahfi Eğilmez Gaziantep Osb’de

» »
Ekonomist Mahfi Eğilmez Gaziantep Osb’de
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde "Türkiye ve dünya ekonomisi 2017 değerlendirme ve 2018 konjonktürü" konulu konferans verdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde "Türkiye ve dünya ekonomisi 2017 değerlendirme ve 2018 konjonktürü" konulu konferans verdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen konferansa birçok sanayici katıldı. Ekonomist Eğilmez, sanayicilere dünya ve Türkiye'deki ekonomik dengeler hakkında bilgi vererek, ekonomik geleceği anlattı.

Gaziantep Organize Sanayi Odası Başkanı Deniz Köken ise, bu tür toplantıları 2 ayda bir yapmak istediklerini belirterek, bilgi nerede ise, onu oradan almaları gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa Günü Düşüşle Tamamladı12 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı İnci: “Dövizin Artması Edirne’ye Yaradı”12 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Kuşadası Belediyesi 2018 Yılında 6 Fuara Katılacak12 Aralık 2017 Salı 16:46
  • Serbest Piyasada Altın Fiyatları12 Aralık 2017 Salı 16:46
  • Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası’nda Zeytin Hasadı İçin Tanıtım Filmi Yayınladı12 Aralık 2017 Salı 15:53
  • Tesiad Yönetim Kurulu Başkanı Dizdar: "Büyüme Sevindirici"12 Aralık 2017 Salı 15:28
  • Kkdp’nın İlk Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • Modef Afrika Ve Asya’da Yeni Pazarlara Yelken Açtı12 Aralık 2017 Salı 15:23
  • 12 Aralık Mağazacılar Günü12 Aralık 2017 Salı 15:13
  • Öz Finans İş Sendikası Başkanı Eroğlu’dan Halkbank Açıklaması12 Aralık 2017 Salı 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti