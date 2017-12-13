Ekonomist Mahfi Eğilmez Gaziantep Osb’de

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde "Türkiye ve dünya ekonomisi 2017 değerlendirme ve 2018 konjonktürü" konulu konferans verdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde "Türkiye ve dünya ekonomisi 2017 değerlendirme ve 2018 konjonktürü" konulu konferans verdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen konferansa birçok sanayici katıldı. Ekonomist Eğilmez, sanayicilere dünya ve Türkiye'deki ekonomik dengeler hakkında bilgi vererek, ekonomik geleceği anlattı.

Gaziantep Organize Sanayi Odası Başkanı Deniz Köken ise, bu tür toplantıları 2 ayda bir yapmak istediklerini belirterek, bilgi nerede ise, onu oradan almaları gerektiğini söyledi.