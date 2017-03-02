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Ekovitrin Yılın Starları Anketinde Zeki Konukoğlu “Yılın Sanayicisi” Kategorisinde Aday Gösterildi

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Ekovitrin Yılın Starları Anketinde Zeki Konukoğlu “Yılın Sanayicisi” Kategorisinde Aday Gösterildi
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Türkiye'nin saygın ekonomi dergilerinden Ekovitrinin her yıl düzenlediği "Yılın Starları" anketinde,...

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Türkiye'nin saygın ekonomi dergilerinden Ekovitrinin her yıl düzenlediği "Yılın Starları" anketinde, jüri tarafından "Yılın Sanayicisi kategorisinde aday gösterildi.

Ekovitrin Dergisinden yapılan açıklamada, bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Yılın Starları anketinde her kategoride 3'er isim aday olarak gösterildi.

Açıklamada, 22 kategoride düzenlenen anketin Haziran ayına kadar süreceği belirtilerek, "Ankete katılmak için http://www.ekovitrin.com/yilinstarlari/ linki tıklanarak oy kullanılabilir" denildi.

Ekovitrin Dergisi'nde, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ile ilgili şu bilgiye yer veriliyor:

"Zeki Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı. SANKO Holding, 11 sektörde 14 bini aşkın çalışana sahip. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Tekstil, Enerji, İnşaat, Ambalaj, İş ve Tarım Makineleri, Bilişim, Finans, Sağlık, Eğitim, AVM ve Gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Zeki Konukoğlu, Türk sanayisine yaptığı katkıların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor"

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