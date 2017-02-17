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Ekpe Udoh: "Tanıdıkça, Atatürk’ü Daha Çok Sevmeye Başladım"

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Ekpe Udoh: "Tanıdıkça, Atatürk’ü Daha Çok Sevmeye Başladım"
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Birleşik Amerikalı oyuncusu Ekpe Udoh, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest Kulübü'nün organize ettiği söyleşide öğrencilerle...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Birleşik Amerikalı oyuncusu Ekpe Udoh, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest Kulübü'nün organize ettiği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk'le ilgili bir soruya da yanıt veren Udoh, "Tanıdıkça, Atatürk'ü daha çok sevmeye başladım" dedi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen, yoğun bir katılımın olduğu ve soru cevap şeklinde gerçekleştirilen organizasyonda başarılı pivota Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sorular da soruldu.

Atatürk'e duyduğu hayranlığın nereden geldiğiyle ilgili sorulan soruya Udoh, "Atatürk'e olan hayranlığım aslında basketbol salonlarında onun fotoğraflarını ilk gördüğüm anda başladı. Daha sonra Atatürk'ün kitaplarını okumaya başladım. Onu daha fazla tanıdıkça, neler yaptığını öğrendikçe daha da çok sevmeye başladım. Benim kız kardeşim var ve O'nun kadınlar için yaptığı şeyler çok önemli. O eşitliğe inandı, eşit haklar verdi. Bu, çok önemli. O yüzden onu çok takdir ediyorum" cevabını verdi.

Oldukça keyifli geçen söyleşide Ekpe Udoh, okulun kendisine hediye ettiği formayı, kendisine soru yönelten öğrencilere imzalattı ve formayı hatıra olarak saklayacağını ifade etti. Udoh ayrıca Sportfest Kulübü tarafından yılın en değerli oyuncusu seçildi ve kendisine bir plaket ve çiçek takdim edildi. Ardından okul müdürü Hikmet Konar'la makamında bir araya gelen Udoh, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Daha sonra kendisine yoğun ilgi gösteren öğrencilerle tek tek fotoğraf çektiren Ekpe Udoh, çektiği selfienin ardından salondan ayrıldı.

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