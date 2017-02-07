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Eksi 10 Derecede Su Ve Kanalizasyon Çalışması

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Eksi 10 Derecede Su Ve Kanalizasyon Çalışması
Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 10 derecede onarmaya devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 10 derecede onarmaya devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri, patlayan su hattını onarmak için eksi 10 derecede çalışmalarını sürdürüyor. Ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, bölge halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdüren ekipler, buzla kaplanan su hatlarına müdahale ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Su İşleri Müdürü Mehmet Çiçek, "Kentimizin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ağır kış şartları nedeniyle neredeyse her gün arıza veriyor. Kentimiz kış aylarında hava sıcaklığının hayli düşük yaşandığı bir yer. Bu nedenle içme suyu hatlarında suyun donması nedeniyle patlaklar ve sayaçlarda arızalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekiplerimiz arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Bu çalışmalardan hem vatandaşlar hem de biz çok memnunuz. Ekip arkadaşlarımız buzlu zemin ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu çalışmalar sırasında öncelikle kendi sağlıklarını göz önünde bulundurmaları uyarısını yaptık. Çalışmaları nedeniyle tekrar tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Eksi 10 Derecede Su Ve Kanalizasyon Çalışması

Eksi 10 Derecede Su Ve Kanalizasyon Çalışması

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