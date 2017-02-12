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Eksi 11 Derecede Yarıştılar

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Eksi 11 Derecede Yarıştılar
Red Bull Jump and Freeze etkinliği, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da eksi 11 derecede gerçekleştirildi.

Red Bull Jump and Freeze etkinliği, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da eksi 11 derecede gerçekleştirildi.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Jump and Freeze, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla kayak pistinden kayarak eksi 11 dereceye aldırmadan buz gibi su dolu havuza atladılar. Ejderhadan Minions'a kadar birçok eğlenceli kıyafetle performanslarını sergileyen 30 takım ve toplamda 46 yarışmacı, ünlülerden oluşan jüriyi atlayışlarıyla etkilemeye çalıştı. Kendine has kostümleriyle rampadan uçup soğuk suya dalan yarışmacılar, Ferman Akgül, Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu gibi birbirinden ünlü isimler yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Red Bull Jump and Freeze'de jüri puanlamayı yaparken belli kriterleri dikkate aldı. Kostüm seçimi, atlayış performansı ve seyircinin tepkisi jürinin puanlarını belirledi.

Birbirinden başarılı katılımcıların yarıştığı Red Bull Jump and Freeze'de birinciliği Yumurtasını Kıran Civciv isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etti. Muhammed Mustafa Karagöz de İkisi Bir Arada takımı ile üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Thor Yıldırımların Efendisi ile Dinçer Kaymak kazandı.

Yarışmada ilk üçe giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım GoPro, G-Shock, The North Face ve Forum Kayseri'den çeşitli hediyeler kazandılar. Red Bull Jump and Freeze'in medya sponsoru Listelist'in kullanıcılarının oyuyla bir takım da 1 adet VR Gözlük sahibi oldu. Birinciye ödülünü Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, ikinciye Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve üçüncüye ise ödülünü Kayseri Erciyes A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler verdi.

Eksi 11 Derecede Yarıştılar

Eksi 11 Derecede Yarıştılar

Eksi 11 Derecede Yarıştılar

Eksi 11 Derecede Yarıştılar

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