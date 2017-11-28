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Eksi 5 Derecede Hırsız Nöbeti

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Eksi 5 Derecede Hırsız Nöbeti
Kayseri'de, mahalleye dadanan hırsızlardan bıkan vatandaşlar, eksi 5 derecede ellerinde sopalarla hırsız nöbeti tuttu.

Kayseri'de, mahalleye dadanan hırsızlardan bıkan vatandaşlar, eksi 5 derecede ellerinde sopalarla hırsız nöbeti tuttu. Vatandaşlar tutuklanan hırsızların birkaç ay sonra serbest bırakılmasından dert yandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde son aylarda yaşanan hırsızlık olayları sonrasında psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen mahalle halkı, geceleri uyuyamadıklarını ifade etti.

Polis ekiplerinin hırsızları yakaladığını, tutuklanan hırsızların kısa bir süre sonra yeniden dışarı çıktıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Yıldız, "İki yıldır başlayan hırsızlıktan dolayı yatamıyoruz evimizde. Misafirliğe gidemiyoruz, gezmeye gidemiyoruz. Akşamları sosyal hayatımız sıfır. Evi boş gördüklerinde, lambaların yanmadığını gördüklerinde evimize geliyorlar. Psikolojimiz bozuldu" dedi.

Ahmet Yıldız, son olayla hırsızlarla karşılaştığını söyleyerek, "Son olayda bir şahsın evin önünde keşif yaptığını gördüm. Arka tarafta da ikinci bir şahıs duvarın dibinde bekliyormuş. Bilgisayarı almaya çalıştım. Onlar da bilgisayarı bırakıp kaçtılar" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, polis tarafından yakalanan hırsızların tutuklandıktan birkaç ay sonra serbest bırakıldığını ve hırsızlığa devam ettiklerinden dert yakınırken, mahalle muhtarı Nuri Genç, "Çok hırsızlık olayı oluyor. Komşu komşuya gidemiyor. Mahalle sakinleri acil bir iş olduğunda evinden gidemiyor. 6 ay içinde 6-7 eve girdiler. Biz de bu nedenle mahallede sokaklarda devriye geziyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlıkların yaşandığı bölgede Haziran 2017 ve Kasım 2017 tarihinde yapılan çalışmalarda 14 hırsızlık olayının zanlısı C.B. ve S.A. yakalandı. Zanlılardan C.B.'nin 6 suçtan arandığı, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, S.A.'nın ise 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Zanlıların haklarındaki işlemin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

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