El Bab Şehidi Kocaeli’ye Uğurlandı

Suriye'nin El-Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı Gaziantep'ten baba ocağı Kocaeli'nin Darıca ilçesine uğurlandı.

Suriye'nin El-Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in naaşı Gaziantep'ten baba ocağı Kocaeli'nin Darıca ilçesine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen Piyşade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla baba ocağı Kocaeli'ye uğurlandı. Düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkan Yardımcısı Mehmet durdu Yetkinşekerci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, şehit yakınları ve askeri erkan katıldı.