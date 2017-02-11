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El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi

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El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi yüzlerce vatandaş eşliğinde...

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi yüzlerce vatandaş eşliğinde Adapazarı'ndaki baba ocağına getirildi.

Suriye'de Türk askerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Yüzlerce vatandaşın Türk bayrakları ile karşıladığı şehit Ömer Akkuş'un yakınları mahalle camisinde taziyeleri kabul etti.

Şehit Akkuş, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilecek.

El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi

El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi

El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi

El-bab Şehidi Ömer Akkuş Baba Evine Getirildi

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