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El Bab Şehidi Teğmen Yayla’nın Cenazesi Memleketine Uğurlandı

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El Bab Şehidi Teğmen Yayla’nın Cenazesi Memleketine Uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'ta şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından memleketi...

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'ta şehit olan Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatının 173. gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından Gaziantep Havaalanından askeri uçakla memleketi Giresun'a gönderildi.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı piyade taburunda görev yapan Şehit Furkan Yayla'nın bir hafta önce Suriye'ye gittiği öğrenildi. Törene 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında beraber görev yaptığı askeri erkan ve ailesi katıldı.

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