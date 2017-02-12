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El Bab Şehidi Ve Yaralı 2 Asker Gaziantep’e Getirildi

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El Bab Şehidi Ve Yaralı 2 Asker Gaziantep’e Getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde girilen çatışmada sabah saatlerinde şehit olan bir asker ve yaralanan 2 asker, Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde girilen çatışmada sabah saatlerinde şehit olan bir asker ve yaralanan 2 asker, Gaziantep'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde El Bab'da DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Şehit olan askerin naaşı ile yaralı 2 asker, askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Yaralı askerler Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, şehit askerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehidin cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

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