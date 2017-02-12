El-bab Şehidi Yayla’nın Naaşı Memleketi Giresun’a Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen...

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesi memleketi Giresun'a getirildi.

Ordu-Giresun Havalimanına askeri uçakla getirilen şehidin naaşını kuzeni ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Özürk, annesi Hülya Yayla, babası Etem Yayla, Giresun Valisi Hasan Karahan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Bekar ve 25 yaşında olan şehit Teğmen Yayla'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'ten havalanan askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanına getirildi. Aynı uçakla gelen şehidin emekli polis memuru babası Etem ve annesi Hülya Yayla'yı havaalanında bekleyen yakınları teselli etti. Şehidin cenazesi Görele Devlet Hastanesi morguna götürülmek üzere konvoy eşliğinde yola çıktı.

Şehidin teyzesinin torunu olan Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesin karşılamak için havalimanına gelen AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok genç yaşta bir yeğenini kaybetmenin verdiği derin üzüntüyü yaşadığını belirten Öztürk, "Bir şehidimiz, acımız daha var üzgünüz tabi çok genç yaşta teğmen yeğenimizi kaybettik. Vatanımız sağ olsun milletimiz sağ olsun bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu ne ilk ne son ama inşallah son olur, büyük bir milletiz büyük bir devletiz şehitlerimiz oluyor, biz inanıyoruz ki şehitler ölmez çünkü cenabı hak onlar ölmez onlar diridirler ama siz bilmezsiniz buyuruyor. Dolayısıyla tesellimiz bu evladımızın vatan uğruna şehit olması, şehitlik mertebesine ulaşması, ailemizden de bir şehidin çıkması bizi teselli ediyor. Üzgünüz tabi. Benim teyzemin oğlunun oğlu öz yeğenimden de öte yeğenim, ama genç bir kardeşimiz dolayısıyla biz bir aileyiz ailemizin genç evladı. Geçici görevle Gaziantept'en El-Bab'a gidiyor ve orada bir kurşunla şehit ediliyor aldığımız haber. Yarın öğleden sonra aile mezarlığına defnedeceğiz inşallah" dedi.

Şehit Teğmen için yarın Görele ilçesinde Askeri tören düzenlenecek ve öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çanakçı ilçesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.