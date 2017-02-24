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El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü

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El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü
El Bab'da DEAŞ terör örgütünün yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu El Bab'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın Balıkesir'in Burhaniye...

El Bab'da DEAŞ terör örgütünün yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu El Bab'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki evine bayrak asıldı.

Hasan Çoban'ın şehadet haberi Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve protokol tarafından ailesine verildi. Kamyoncu olan baba İbrahim Çoban, oğlunun şehadet haberini güreşler için deve götürdüğü Denizli'de öğrendiği ve evine gelmek için yola çıktığı bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi 23. Sokaktaki 15 numaralı evinin önüne Türk bayrağı asıldı. Burhaniye Belediyesi ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Burhaniyeliler şehit haberinin duyulmasından sonra şehidin evine taziye için gelmeye başladı. Ayrıca ilçedeki camilerden şehit için salalar okunarak şehit haberi tüm ilçeye duyuruldu. Kayseri 1. Komando Hava İndirme Tugayında geçici görevli olarak bulunan Çoban, 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Çoban'ın naaşının yarın memleketi Burhaniye'de toprağa verilmesi planlanıyor.

El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü

El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü

El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü

El Bab Şehidinin Burhaniye’deki Baba Ocağına Ateş Düştü

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