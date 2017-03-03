El Bab Şehir Konseyi Başkanlığı, Şehrin Güvenliğini Sağlayacak Tedbirler Paketini Açıkladı

Özgür Suriye Ordu'sunun, Fırat kalkanı harekatıyla Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'tan aldığı El Bab'da, şehir meclisi başkanlığı, yeni tedbirler almaya...

Özgür Suriye Ordu'sunun, Fırat kalkanı harekatıyla Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'tan aldığı El Bab'da, şehir meclisi başkanlığı, yeni tedbirler almaya başlandığını açıkladı.

Şehir meclisi, sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için sokakları ve DEAŞ tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmaları yapmaya başladı. DEAŞ, evlerin içine önlerine ve ve sokaklara taş ve briket görünümde içinde patlayıcı bulunan çimento ve alçıdan oluşan patlayıcılar yerleştirmiş.

Şehir Meclis Başkanlığı, halkın, şüphelendikleri yabancı cisimlere dokunmamalarını, bunları yetkililere bildirmelerini duyurdu.

Konsey başkanlığı, şehirde güvenliği sağlamak için polis teşkilatı kuracağını, sağlıklı, 18, 35 yaş arasında olan ve polis olmak isteyenlerin Türkiye'de eğitileceği duyuruldu.