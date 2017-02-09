El Bab Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmalarda şehit düşen 5 Türk asker silah...

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmalarda şehit düşen 5 Türk asker silah arkadaşlarının omuzlarında Gaziantep'ten memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristler ile girilen çatışmalarda şehit olan Piyada Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Piyade Uzman Çavuş Umut Aytekin, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu ve Piyade Üstteğmen Tarık Koçoğlu'nun cenazeleri otopsi işlemlerin ardından cenaze araçları ile peş peşe Gaziantep Havalimanı'na götürüldü.

Törene Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Yetkin Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Vekili Güray Acar ve diğer ilgililer katıldı.

Şehit Mahmut Uslu'nun teyzesi Mükrime Elbeyli gözyaşı dökerek, "Kuzum gitme, gözümün nuru gitme" diyerek ağıtlar yaktı.

Törenin ardından şehitlerin naaşları, askeri uçaklarla son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri İzmir, Adana, Kayseri, Ankara ve Karabük'e gönderildi.