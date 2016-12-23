El Bab Şehitleri Toprağa Verildi

'Fırat Kalkanı" operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, toprağa verildi.
Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın naaşları kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Namazın ardından askeri kortej eşliğinde mezarlığa getirilen şehitlerin naaşları, burada toprağa verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailelerine Türk bayrağı verdi.
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