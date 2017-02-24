El Bab Şehitlerinin Otopsileri Tamamlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin Gaziantep...

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı. Bugün öğle saatlerinde gerçekleşen olay sonrası naaşları helikopterle Gaziantep'e getirilen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban ve Uzman Onbaşı Selman Çelik'in naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna konulmuştu. Şehit askerlerin naaşı otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bahattin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehit askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın naaşı ailesinin bulunduğu Balıkesir'e, Uzman Onbaşı Selman Çelik'in naaşı ise memleketi Kütahya'ya gönderilecek.