El Bab’da Deaş’in Yeraltı Dünyasına Girildi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ'e ait tüneller bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ'e ait tüneller bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen operasyonlar El Bab'da yoğunlaştı. Terör örgütlerine yönelik olarak 183 gündür devam eden temizleme harekatında El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan bombalanıyor.

El Bab'da birçok noktayı kontrol altına alan TSK destekli ÖSO birlikleri şehrin altını adeta örümcek ağına gibi saran DEAŞ'e ait tünelleri buldu. Tünellerde temizlik yapan özel birlikler, terör örgütünün elindeki Askeri kamp, Şeriat Mahkemesi, Vakıf binaları, Siyasi Güvenlik Birimine ait binaları ele geçirdi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Selam Mahallesi ve Villat bölgesinde ise DEAŞ mensubu 14 terörist etkisiz hale getirildi.