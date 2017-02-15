El Bab’da Kirpi Aracının Devrilmesi Sonucu Yaralanan Askerler Türkiye’ye Getirildi

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona katılan askerleri taşıyan kirpi aracının devrilmesi sonucu yaralanan 5 asker Kilis'e getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 176. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerini taşıyan zırhlı kirpinin devrilmesi sonucu yaralanan 5 asker, zırhlı ambulanslarla tahliye edilerek Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 5 yaralı asker daha sonra Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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