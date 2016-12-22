El Bab’da Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Tekirdağ’a Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit olan Tekirdağlı Uzman Çavuş Akın Acar ve Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in naaşları...

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonda şehit olan Tekirdağlı Uzman Çavuş Akın Acar ve Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi.

Suriye El Bab'da şehit olan Tekirdağlı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar ve Kırklarelili Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in naaşları askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Havalimanına getirildi. Havalimanına şehit askerlerin cenazelerini karşılamaya şehit yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'ın yanı sıra bazı milletvekilleri de geldi.

Şehit cenazeleri uçaktan indirildikten sonra Tekirdağlı Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Hanife Acar, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Fenalaşan Acar'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Cenaze nakil aracına konulan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın naaşı Çorlu'ya getirilirken, Kırklarelili Şehit Astsubay Göktan Özüpek'in naaşı ise karayoluyla Kırklareli'ne gönderildi.