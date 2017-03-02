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El Bab’da Yaralanan Sokak Köpeği Gaziantep’e Getirildi

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El Bab’da Yaralanan Sokak Köpeği Gaziantep’e Getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'da bombardıman sonucu yıkılmış bir evin enkazında bulunan sokak köpeği, Türk askerleri tarafından kurtarılarak...

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'da bombardıman sonucu yıkılmış bir evin enkazında bulunan sokak köpeği, Türk askerleri tarafından kurtarılarak Gaziantep'e getirildi.

terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında vurulan bir binanın enkazı altında kalan sokak köpeği, Türk askerleri tarafından fark edildi. Sol ayağından yaralanan ve betonların arasına sıkışan köpek, askerler tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi TSK askeri tarafından yapılan sokak köpeğine "Mucize" adı konulurken, askeri araçla Türkiye sınırına getirildi. Burada Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) üyelerine teslim edilen köpek, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

CAHİDE üyesi Cemal Güneş, "Köpeğimiz El Bab'da yaralanmış. Askerler tarafından enkazda bulup 3 gün sahip çıkmışlar. Daha sonra bize ulaştılar. Sınırda buluşup köpeği tedavi için Gaziantep'e getirdik" dedi.

Köpeğin sağlık durumunun ciddi olduğunu belirten Veteriner Hekim Gamze Yıldırım ise köpeğin ayağında parçalı kırıkların bulunduğunu belirterek, "Mucize'nin tedavisini de yapacağız. Umarız kısa sürede sağlığına kavuşur" diye konuştu.

Sol ayağına şarapnel parçası isabet eden köpek ameliyata alındı.

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