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El-Bab'dan acı haber Giresun’a düştü

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El-Bab'dan acı haber Giresun’a düştü
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet ateşi memleketi Giresun’a düştü

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet ateşi memleketi Giresun’a düştü.

Suriye El-Bab'ta DAEŞ'in saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın acı haberi memleketi Giresun’un Çanakçı İlçesi'ne ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet haberi ise yetkililerce Ankara’da ikamet eden ailesine verildi. Gaziantep’te görevli olan Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın üç gün önce Suriye’ye geçici görevle gittiği öğrenildi. Suriye’den görev yeri Gaziantep’e naaşı ulaşan Şehit’in son yolculuğuna ise Giresun’da uğurlanacağı belirtildi. El Bab kuşatmasında şehit olan Furkan Yayla'nın AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yeğeni olduğu öğrenildi.

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