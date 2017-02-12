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El Bab’dan Şehit Ateşi Giresun’a Düştü

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El Bab’dan Şehit Ateşi Giresun’a Düştü
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan...

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın şehadet ateşi memleketi Giresun'a düştü.

Suriye El-Bab'ta DAEŞ'in saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın acı haberi memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesine ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın şehadet haberi ise yetkililerce Ankara'da ikamet eden ailesine verildi. Gaziantep'te görevli olan Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla'nın üç gün önce Suriye'ye geçici görevle gittiği öğrenildi. Suriye'den görev yeri Gaziantep'e naaşı ulaşan Şehit'in son yolculuğuna ise Giresun'da uğurlanacağı belirtildi.

El Bab’dan Şehit Ateşi Giresun’a Düştü

El Bab’dan Şehit Ateşi Giresun’a Düştü

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