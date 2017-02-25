El Bab’ta Oğlu Yaralanan Doktor Babanın Yürek Yakan Paylaşımı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi Dr. Seydi Ahmet Güllü'nün El Bab'da yaralanan oğlu Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü ve silah arkadaşları...

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi Dr. Seydi Ahmet Güllü'nün El Bab'da yaralanan oğlu Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü ve silah arkadaşları için yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ele geçirilen El Bab'da, DEAŞ terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerler arasında Eskişehir'den Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü'nün de bulunduğu açıklanmıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından Üsteğmen Güllü'nün babası Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Yöneticisi Dr. Seydi Ahmet Güllü, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı. Baba Güllü paylaşımında, şehit ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Ahhh El Bab! Bugün iki civan daha EYP infilakı sonucu şehid oldu. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Mekanlarını Cennet-i Naim olsun. Bu büyük acıyı yaşayan şehit ailelerine sabır-ı cemil versin. Milletimizin başı sağ olsun... Oğlumun da aralarında olduğu 3 arslan parçası ise 5 metre önlerinde olan bu patlamada yaralandı. Şükürler olsun ki yaraları hafif. Allah'ım hepsini her türlü beladan muhafaza eylesin. Herkesten dua bekliyoruz."