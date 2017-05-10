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“El Ele Daha Güzel Günlere” Projesinin Kapanışı Yapıldı

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“El Ele Daha Güzel Günlere” Projesinin Kapanışı Yapıldı
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "El Ele Daha Güzel Günlere" projesinin kapanış töreni düzenlendi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "El Ele Daha Güzel Günlere" projesinin kapanış töreni düzenlendi.

Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen "El Ele Daha Güzel Günlere" projesi kapsamında, Adıyaman'ın önde gelen kişilerine terör örgütleri ve eleman kazanma yöntemlerini anlatır seminerlerin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. "El Ele Daha Güzel Günlere" projesi kapsamında, 24-28 Nisan tarihleri arasında 4 ayrı oturumda toplam 400 kişiye seminer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının onayı ve finansal desteği ile gerçekleştirilen projenin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Töreninde konuşan Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün, "Dört ayrı oturum şeklinde düzenlenen bu proje kapsamında ilimizde toplam 400 kişiye seminer verildi. Terör örgütleri dünyanın en önemli konusu haline gelmiştir. Bugün terör örgütleri üzerinden devletler terbiye edilmeye çalışılmakta, gelecekle alakalı planları şekillendirilmek istenmektedir. Ülkemiz dünyada terörden en çok zarar gören ülkedir. Yaklaşık 40 yıldır bu sorunla uğraşmamız yanında ne yazık ki 15 Temmuz gibi ihanetleri yaşadık. Terör konusunda 40 yıllık tecrübe ile öğrenildi ki, terör sadece devletin silahlı kuvvetleri ile bitirilecek bir konu değildir. Toplumun tüm katmanları ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Millet olarak el ele verdiğimiz de her türlü problemi çözeriz Yeter ki birbirimizi bilelim ve inanalım. Bu proje ile şu an salonda olan kıymetli katılımcıları tanıma ve teşkilatımızı tanıtma fırsatını yakaladığımız için bahtiyarız" dedi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise konuşmasında "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz kendisine yüklenen misyon çerçevesinde terörü bitirmek ve kökünü kazımanın yanında önleyici tedbirler almak konusunda da üzerini düşeni yerine getirmek için her zaman bir adım önde gidiyor. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün finansal desteği ile bu projeleri hayata geçirerek, faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Tabii bundan daha da önemlisi bu faaliyetlere vatandaşlarımızın vermiş olduğu o engin destek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sayın Valimizle birlikte ziyaret ettiğimiz birçok köyde vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerimiz de hep şu cümle geçiyordu, "Allah devletimize zeval vermesin" bizde diyoruz ki Allah devletimize de vatandaşımıza da zeval vermesin. Vatandaşlarımızın sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bayrağı her an dalgalanacak ve ilelebet payidar kalacaktır. Vatandaşlarımız kendine düşen görevleri yerine getirirken, bizlerde güvenlik ve asayişi hizmetini sunmak vazifesini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri il merkezinde Polis marifetiyle, kırsal alanda da Jandarmayla el ele, omuz omuza vererek mücadeleyi sürdürüyoruz. Terörle mücadeleyi vatandaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan talebimiz, terörle mücadele de güvenlik kuvvetlerimizle yakın işbirliği içerisinde olmalarıdır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, sinevizyon eşliğinde proje kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı.

Kapanış törenine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Büyük, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, bazı kurum amirleri ile Adıyaman'daki kanaat önderleri katıldı.

“El Ele Daha Güzel Günlere” Projesinin Kapanışı Yapıldı

“El Ele Daha Güzel Günlere” Projesinin Kapanışı Yapıldı

“El Ele Daha Güzel Günlere” Projesinin Kapanışı Yapıldı

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