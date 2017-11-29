'El Emeği Çarşısı' ekmek kapısı oldu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'El Emeği Çarşısı' ev hanımlarının yeni ekmek kapısı oldu. Kadınların bazıları kazandıkları parayla çocuklarını okuturken, bazıları ihtiyaçlarını gideriyor

Ordu'da bir araya gelen kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nden evde ürettikleri el emeklerinin satılacağı bir yer talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi'ndeki iki katlı bir binayı restore ederek 'El Emeği Çarşısı'na dönüştürdü. Açılışı yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen çarşıda onlarca kadın evde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınların bazıları kazandıkları parayla çocuklarını okuturken, bazıları ihtiyaçlarını gideriyor.

Ev hanımları, kendilerine bu fırsatı veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Çarşı sayesinde çok mutlu olduklarını vurgulayan ev hanımları, "Burası bize çok şey kattı. Onlarca ev hanımı var, hepsiyle kaynaştık. Burada sosyalleştik. Artık sokakta üşümüyoruz. Sıcacık bir yuvamız oldu. Günlük bazen 100-150 lira kazandığımız oluyor. Kesinlikle fabrikasyon ürün olmuyor. Hepsi el emeği göz nuru ürünler" diye konuştular.

Ev hanımları, çarşıya gelen herkesin başta hediyelik eşya olmak üzere, takı, tülbent, çeyizlik ürünler, çocuk ve bebek kıyafetleri gibi pek çok şeyi bulabildiğini belirttiler.