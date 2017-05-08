El Emeklerini 15 Temmuz Şehitlerine İthaf Ettiler

Çankırı'da belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Merkezleri ve Hanım Lokallerinde bilgi ve beceri kurslarına katılan kadınlar hazırladıkları...

Çankırı'da belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Merkezleri ve Hanım Lokallerinde bilgi ve beceri kurslarına katılan kadınlar hazırladıkları el işi ve tablolarını 15 Temmuz şehitlerine ithaf ettiler.

Abdulhalik Renda Mahallesi Hanımlar Lokalinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Hanımlarımız bizleri nasıl şekillendirir, nasıl eğitirse toplumumuz da o yönde ilerler. Şükürler olsun ki biz, kahraman, fedakâr ve cefakâr anaların çocuklarıyız" dedi.

El işi ürünlerinden tablolara kadar birçok eserin bulunduğu sergide şehitlerin fotoğraflarını yakalarına takan kursiyerler, alın terleri ile hazırladıkları ürünlerin her bir kategorisine tek tek şehitlerin ismini verdi. Yakasına 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in fotoğrafını takan Başkan Dinç, hain, sinsi ve nankörlüğün bu topraklara bir daha uğramaması temennisinde bulundu.