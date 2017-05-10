  • BIST 95.323
  • Altın 142,159
  • Dolar 3,6178
  • Euro 3,9403
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 21 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 26 °C

El Hijyeni Haftası Etkinlikleri

» »
El Hijyeni Haftası Etkinlikleri
Kilis'te, El Hijyeni Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kilis'te, El Hijyeni Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ömer Alışkın, tarafından Nazlı Ömer Çetin ve TOKİ ilköğretim okullarında, öğrencilere Sağlıklı Yaşam aracımızda hijyen İle ilgili bilgilendirici film izletilerek el hijyenin önemi anlatıldı.

Çocukların anlaya bileceği tarzdaki El afişi, broşür ve magnet dağıtımı yapılarak el sabunu da verildi.

Kilis Devlet Hastanesi Enfeksiyon komitesi ise yatan hastalara ve yakınlarına el hijyeni hakkında eğitim verdi.

El Hijyeni Haftası Etkinlikleri

El Hijyeni Haftası Etkinlikleri

El Hijyeni Haftası Etkinlikleri

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlana’yı Şiirleriyle Yaşattılar10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Karaer; “20 Bin Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı”10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Sekmen’den Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:58
  • Başkan Alıcık’ın Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Osman Düşüngel Ortaokulu’ndan Yıl Sonu Sergisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Gelibolu’da 4006 Tübitak Bilim Fuarı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Tütün Değerlendirme Komisyonu Toplandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Uzm. Dr. Samet Özer: “Çocuklarda Obezite Kalp Krizi Nedeni”10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:53
  • Hasta Yakınlarına Misafirhane Tahsisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti