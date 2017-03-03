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El Salvador Dışişleri Bakanı Bonilla, Rusya’da

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El Salvador Dışişleri Bakanı Bonilla, Rusya’da
El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la görüştü.

El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la görüştü.

El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez Bonilla'yı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ,Rusya'daki Dışişleri Bakanlığı konukevinde ağırladı. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari ikili ilişkiler ele alındı. Martinez ve Rus meslektaşı Sergey Lavrov basın toplantısı düzenledi. Perşembe günü Moskova'ya ziyaret başlatan Martinez'e, Maliye Bakanı Yardımcısı Alejandro Rivera ve El Salvador İhracat ve Yatırım Teşvik Dairesinin (PROESA) Başkanı Sigfrido Reyes de eşlik etti.

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