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Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi

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Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 aylıkken epilepsi teşhisi konan ve geçirdiği nöbetler sonucu görme yetisini kaybeden Elanur bebeğe beklediği yardım eli...

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 aylıkken epilepsi teşhisi konan ve geçirdiği nöbetler sonucu görme yetisini kaybeden Elanur bebeğe beklediği yardım eli ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan tarafından uzatıldı. Elanur'da alınan kan örnekleri Almanya'da gönderildi.

Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde oturan Cahit ve Güler Gümüş çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 4 aylıkken epilepsi teşhisi konan 13 aylık Elanur bebek, geçirdiği nöbetlerin ardından görme yetisini kaybetmişti. Elanur'un babası kızının tedavisini yaptırabilmek için yardım talebinde bulunmuştu.

Baba Cahit Gümüş'ün yardım talebi üzerine Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, aileyi ve Elanur bebeği ziyaret ederek ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Elanur'un tedavi olabilmesi için girişimlere başlayan Altınbaş, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'dan yardımcı olmasını istedi. Rektör Bircan'ın talimatı üzerine Elanur'u evinde ziyaret eden sağlık görevlilerin aldığı kan örnekleri ADÜ tarafından tahsis edilen ambulansla İzmir'e gönderildi.

Tahlil masraflarını ADÜ üstlendi

Elanur'a yardım elini uzatan ADĞÜ Rektörü Bircan'a teşekkür eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Sayın Rektörümüz, Elanur'un durumuyla ilgili birli vermemizin hemen ardından duruma el attı. Elanur'dan bugün alınan kan örnekleri tahsis edilen ambulansla İzmir'e gönderildi. Örnekler buradan Almanya'ya gönderilecek. Rektörümüz bin 100 euroluk tahlil ücretini de üstlendi. Sanırım en geç 1 ay içerisinde sonuçların elimizde olmasını bekliyoruz. Gelecek sonucu göre Elanur yavrumuzun tedavi olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Verdiği tüm destekler için Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi

Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi

Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi

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