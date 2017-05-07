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Elazığ 2. Amatör Kümede Şampiyon Rüstempaşaspor

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Elazığ 2. Amatör Kümede Şampiyon Rüstempaşaspor
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nin Play-Off final maçında Rüstempaşaspor ile Şekerspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu Sentetik Saha'da oynanan maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de her iki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Rüstempaşaspor kalecisi Faruk yaptığı 2 kurtarışla takıma şampiyonluğu armağan eden isim oldu. Penaltı vuruşlarından Rüstempaşaspor 4'te 4, Şekerspor ise yalnızca 1 penaltı vuruşunda gol atabildi.

Maçın ardından Rüstempaşasporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı.

Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Rüstempaşasporlu futbolculara kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları verdi.

Elazığ 2. Amatör Kümede Şampiyon Rüstempaşaspor

Elazığ 2. Amatör Kümede Şampiyon Rüstempaşaspor

Elazığ 2. Amatör Kümede Şampiyon Rüstempaşaspor

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