Elazığ Belediyesinde Hizmet İçi Eğitimler Devam Ediyor

Elazığ'da belediye, kurumlar arası bilgi ve belge alış verişinin daha sağlıklı, hızlı yürütülebilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanlarına...

Elazığ'da belediye, kurumlar arası bilgi ve belge alış verişinin daha sağlıklı, hızlı yürütülebilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim verdi.

Elazığ Belediyesi personeline, hizmette kaliteyi, verimliliği ve güvenilirliği artırabilmek için çeşitli dallarda düzenlediği hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Son olarak Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline, kurumlar arası bilgi ve belge alış verişinin daha sağlıklı ve daha hızlı yürütülebilmesi için hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Genel olarak resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulduğu eğitim programında, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Enez tarafından ilgili personellere, resmi yazışma kuralları, standart dosya planı, elektronik belge yönetim sistemleri ve belgelerin içerik ve şekil olarak arşivlenmesi konularında sinevizyon gösterimi eşliğinde bilgiler aktarıldı.

Belediye personeline daha geniş ve etkili bir vizyon kazandırarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlandığı belirtilirken, hizmet içi eğitim seminerlerini belirli periyotlarda süreceği kaydedildi.