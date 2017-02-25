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Elazığ Belediyesinde Mühendisler Değerlendirme Toplantısı Yaptı

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Elazığ Belediyesinde Mühendisler Değerlendirme Toplantısı Yaptı
Elazığ Belediyesinde hizmet veren kontrol mühendisleri, 2017'de gerçekleştirilecek projelere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Elazığ Belediyesinde hizmet veren kontrol mühendisleri, 2017'de gerçekleştirilecek projelere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın teknik danışmanları İrfan Ergüven ve Mehmet Ali Atalar, Fen İşleri Müdürü Harun Reşit Polat, Su ve Kanalizasyon Müdürü Saim Erdoğan, Park ve Bahçeler Müdürü Servet Baş, Özel Kalem Müdürlüğü proje biriminden inşaat teknikeri Oğuz Gündoğdu, belediyede görevli mühendis ve teknik personel katıldı.

2017 yılı projeleri ve devam eden projelerin şantiye sahasında yapılması planlanan işlerle ilgili teknik bilgilerin aktarıldığı toplantıda, teknik danışman İrfan Ergüven tarafından katılımcılara slayt sunumu halinde bilgiler verildi.

Ayrıca toplantıda, iş güvenliği, şantiye günlük defteri, metraj, anahtar götürü bedel, rölöve defteri, hak ediş, birim fiyat ve pursantaj gibi birçok konular konuşuldu.

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