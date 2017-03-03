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Elazığ Belediyesinden Yeni Uygulama

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Elazığ Belediyesinden Yeni Uygulama
Elazığ'da şehrin 15 noktasına yerleştirilecek kioks cihazları ile vatandaşlar, belediye hizmetlerinden 24 saat kesintisiz yararlanacak.

Elazığ'da şehrin 15 noktasına yerleştirilecek kioks cihazları ile vatandaşlar, belediye hizmetlerinden 24 saat kesintisiz yararlanacak.

Elazığ Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı arasında Yaşam Kalitesi ve Sanayi Alt Yapıları Mali Destek Programı kapsamında "15 Noktada e- Belediyecilik" projesi uygulanmasına yönelik hibe desteği kabul sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop arasında imzalanan sözleşme ile kentte e-Belediyecilik alanında hazırlanan proje hayata geçecek.

Elazığ adına çok önemli bir projeye imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığımızda belediyeciliği geliştirilecek olan ve hemşehrilerimizin belediyemize gelmeden bulundukları yerden her türlü işlemlerini yapabilecekleri bir protokole imza attık. İmzalanan protokolle, 15 noktada e-belediyeciliği başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız internete ihtiyaç duymadan, kioks cihazları aracılığıyla belediyemizin sitesine girerek, her türlü işlemlerini yapacağı bir sistemi kurmuş olacağız. Toplam 875 bin 500 liralık bir maliyeti olan yatırımın, 656 bin 625 liralık kısmını Fırat Kalkınma Ajansı destek vermiş olacak. Belirleyeceğimiz 15 noktaya kurulacak kioks cihazlarıyla, şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı etkin, etkili yönetim anlayışımızı bir kez daha ortaya koymuş olacağız" dedi.

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