Elazığ Belediyesi’ne Bir Ödül Daha

Elazığ Belediyesi Down Cafe Engelsiz Yaşam Merkezi, "Down Şefler Türkiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Projeleri" dalında ödüle layık görüldü. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun işbirliği ile "Down Şefler Türkiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi" açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Down Sendromlular Dernek Başkanı Feti Ahmet Balin ile çok sayıda misafir katıldı.

"Down Şefler Türkiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Projeleri" dalında ödüle layık görülen Elazığ Belediyesi'ne ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş takdim etti. Başkan Mücahit Yanılmaz, bu ödülün kıymetinin ölçülemeyecek derecede olduğunu belirterek, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'na teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren engelsiz bir yaşam için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Kültür Park yerleşkesi içinde bulunan Down Cafe Ankara'da ödüle layık görüldü. Buda bizi mutlu etti. Elazığ Belediyesi Down Cafe Engelsiz Yaşam Merkezimiz bir ödülle daha taçlandırılmıştır. Proje kapsamında down sendromlu kardeşlerimiz Kültür Park'ta aşçılarımızın yanında haftanın belirli günlerinde eğitim alacak ve 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde sertifikaları takdim edilecek. Amacımız bu özel kardeşlerimizin mutluluğuna mutluluk katmaktır. Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un elinden Engelsiz Yaşam Merkezi ödülümüzü aldık. Belediyemiz projelerinin ülke genelinde ödüle layık görülmesi bizleri ayrıca heyecanlandırmaktadır" diye konuştu.