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Elazığ’ Da Gençlik Meclisi Çalıştayı

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Elazığ’ Da Gençlik Meclisi Çalıştayı
Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği koordinesinde Türkiye Gençlik Platformu ve Elazığ Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği işbirliğiyle düzenlenen...

Elazığ'da "Gençlik Meclisi Çalıştayı'nın 3'üncüsü yapıldı.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği koordinesinde Türkiye Gençlik Platformu ve Elazığ Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Gençlik Meclisi Çalıştayı" Elazığ İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşti.

Genç kuşağı madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek, onları sosyal faaliyetlere yönlendirmek ve gençlerin önüne çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve akademik engellere karşı çözüm üretmek amacıyla düzenlenen çalıştay 6 komisyondan oluştu. Komisyonlar çerçevesinde madde bağımlılığı, sosyal ve kültürel yozlaşma, gençlikte bilinç, terör, eğitim, internet ve sosyal medya etkileri gibi konular konuşuldu.

Genç kuşağın milli ve manevi değerlerle donatılması gerektiğini vurgulayan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, " Elazığ Belediyesi olarak bütün gençlik organizasyonlarının bir paydaşı olduk. Bir belediye elbette yol, asfalt, kaldırım, yapacak. Ancak bir belediyeyi belediye yapan caddeleri, sokakları, parkları değildir. Bir şehri şehir yapan unsur o şehrin kültürü, sanatı, medeniyeti, ahlaki değerleri ve yaşam tarzıdır. Burada bizim gençliğimiz bizim geleceğimizdir" dedi.

Genç kuşağın önünde maddesel engellerin olduğunu da dile getiren Başkanı Yanılmaz, "Maalesef hainlerin 3- 5 kuruşa gençliğimizi yok edecek çalışmaların içinde olduğunu biliyoruz. Elazığ Belediyesi olarak madde bağımlılığını en asgari seviyeye indirme noktasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Özellikle madde bağımlılarının en çok ürediği bataklıkları bir taraftan kapatıyoruz. Elazığ'da ki madde bağımlılarının yerleştiği alanları temizliyoruz. O binaları yıkarak yerine parklar, bahçeler yapıyoruz. Belediye içerisinde kurduğumuz Aile Danışma Merkezi ile madde bağımlıların ailelerine ulaşıp onları ailelerine kavuşturmanın yollarını arıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Komisyon Divan Kurulu Başkanı Erhan Eğit ise, "Madde bağımlılığı komisyonunu işlerken madde bağımlılığı, bağımlı olduktan sonra işleyen bir sistem. Biz bu çalıştay sayesinde arkadaşlarımızla bağımlı olmadan bağımlılığı nasıl engelleyebiliriz düşüncesi çerçevesinde bir araya geldik. Bu çalışmalar çerçevesinde "Gençlik Bağımlı Değil Bağımsız Olmalıdır" sloganını ortaya çıkardık" diye aktardı.

Çeşitli kurum ve kuruluşların başkanlarının ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı çalıştay karşılıklı fikir alışverişleriyle sona erdi.

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