Elazığ Dsispor: 0 - Elazığ Yolspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ takımları Yolspor ile DSİspor 18. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ takımları Yolspor ile DSİspor 18. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde gülen taraf son dakika golüyle Yolspor oldu. Bugün saat 14.00'te Elazığ Yolspor Tesisleri'nde oynanan ve Şanlıurfa Bölgesel Lig Hakemi Mikail Cihangir'in düdük çaldığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip sahada daha fazla görünen Yolspor, aradığı golü 90. dakikada forveti Zindan Altın ile buldu. Sağ kanattan yapılan ortayı filelerle buluşturan Zindan, takımının kritik maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Yolspor ayrıca 80. dakikada Turan Ateş'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Puanını 17 yapan turuncu-siyahlı ekip ateş hattından bir hayli uzaklaşırken, DSİspor 7 puanda kaldı.